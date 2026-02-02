Вдвое больше детей бойцов СВО смогут отдохнуть в летних лагерях Подмосковья

«Мы уже готовимся к летней кампании. В 2026 году „Левково“ (оздоровительный комплекс — ред.) тоже передали под отдых детей, и в этом году мы планируем предоставить летний отдых в 2 раза большему количеству детей», — заявил Кирюхин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Для летнего отдыха детей участников СВО в Подмосковье устроено 3 лагеря: «Литвиново», «Левково» и ДОЛ им. 28-ми Героев Панфиловцев. Смена продлится 14 дней, в это время ребят ожидают 5-разовое питание, занятия спортом и более 15 кружков по интересам.

Ранее Андрей Воробьев призвал усилить внимание к поддержке участников СВО и их семей.

«Неделю назад Мария Николаевна (Нагорная, вице-губернатор Подмосковья — ред.) докладывала об итогах социологических исследований за 2025 год, которые еще раз показали, что социальная поддержка участников СВО, здравоохранение, образование — все это чувствительно и, как и прежде, требует пристального внимания со стороны всех, кто сегодня участвует в нашем совещании», — заявил Воробьев.

