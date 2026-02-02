Андрей Воробьев призвал усилить внимание к поддержке участников СВО и их семей

Социальная поддержка остается одной из самых чувствительных тем для жителей Московской области и требует постоянного контроля со стороны властей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов губернатор отметил, что повестка ВКС посвящена вопросам социального блока.

«Неделю назад Мария Николаевна (Нагорная, вице-губернатор Подмосковья — ред.) докладывала об итогах социологических исследований за 2025 год, которые еще раз показали, что социальная поддержка участников СВО, здравоохранение, образование — все это чувствительно и, как и прежде, требует пристального внимания со стороны всех, кто сегодня участвует в нашем совещании», — заявил Воробьев.

По его словам, и президент РФ неоднократно подчеркивал, и в Подмосковье видят большой запрос от семей на сопровождение всего того, что важно нашим героям, тем, кто служит, кто вернулся, кто живет в регионе.

