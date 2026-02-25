Важны не часы, а цели: как эффективно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ за короткий срок

Весной иллюзия безграничного времени исчезает, и главная ошибка сейчас — пытаться выучить с нуля весь кодификатор при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Интенсивную подготовку нужно начинать с жесткой, но честной диагностики. Об этом РИАМО сообщил репетитор комплексной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Андрей Еремин.

«Напишите полноценный пробник в условиях реального экзамена: с таймером, без телефона и справочников. Это покажет актуальный уровень и выявит конкретные пробелы. Дальше стратегия меняется: мы не учим предмет целиком, мы прицельно бьем по тем заданиям, которые принесут максимум баллов при минимальных затратах времени. Если геометрия во второй части математики решается со скрипом, оставьте ее в покое и отработайте до абсолютного автоматизма первую часть и экономическую задачу», — объяснил Еремин.

По словам эксперта, реалистичный план строится не на количестве часов за рабочим столом, а на конкретных микроцелях. Вместо абстрактного «буду заниматься историей три часа» в расписании должно стоять «сегодня разбираю эпоху дворцовых переворотов и решаю десять тематических заданий».

«Мозг не усваивает информацию после полутора часов непрерывной зубрежки, поэтому чередуйте предметы и делайте паузы. Обязательно встраивайте в график полноценный выходной день, когда об экзаменах запрещено даже вспоминать», — отметил репетитор.

Чтобы избежать нервного срыва, родителям пора сменить роль надзирателя на роль союзника. Худшее, что можно сделать, — нагнетать панику угрозами о разрушенном будущем. Подросток и так находится под колоссальным давлением учителей и сверстников. Ему необходимо четкое понимание, что любовь и поддержка не зависят от количества баллов в сертификате.

«Обеспечьте ребенку нормальный сон, качественное питание и право на тишину. Истощенная нервная система в стрессовой ситуации реального экзамена выдаст только ступор и панику, перечеркнув все месяцы изнурительной подготовки. Эффективная учеба возможна только из состояния спокойствия», — заключил Еремин.

