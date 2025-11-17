Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН), известная как «Шанинка», вновь лишена аккредитации по нескольким ключевым образовательным программам, пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на студентов и Telegram-канал «Университетская солидарность». Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении родителей обучающихся, Рособрнадзор принял соответствующее решение еще 12 ноября.

Предварительно, вуз лишен аккредитации по восьми направлениям, среди которых такие популярные специальности, как «Социология», «Психология», «Менеджмент» и «Экономика и управление».

Это не первый подобный случай в истории «Шанинки». В 2018 году учебное заведение уже лишалось госаккредитации: тогда официальными причинами стали «несоответствие образовательных программ государственным стандартам» и «недостаточная квалификация» профессорско-преподавательского состава.

Потеря госаккредитации означает, что выпускники данных программ не смогут получить диплом государственного образца, хотя студенты могут продолжать обучение по выбранным направлениям. В такой ситуации теряются и другие привилегии: обучающимся больше не гарантируют отсрочку от армии, а само учреждение не может использовать налоговые льготы или маткапитал при оплате обучения.

Администрация МВШСЭН пока официально не комментировала ситуацию.

О том, что «Шанинка» может остаться без аккредитации, руководство вуза знало как минимум с лета. Тогда студентам также сообщали о вариантах перевода в другие учебные заведения.

