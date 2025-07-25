Студентам «Шанинки» сообщили о вариантах перевода в другие вузы

Студентам Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») предложили варианты перевода в другие вузы из-за возможного лишения аккредитации, сообщает РБК .

В середине июля ректор «Шанинки» Мария Сигова встретилась со студентами. Она рассказала о претензиях Рособрнадзора к вузу, из-за которых у него могут отозвать аккредитацию.

Сигова отметила, что сейчас «Шанинка» через суд пытается оспорить предписание, выданное ведомством в апреле. Однако она отметила, что вуз вряд ли выиграет этот спор.

Студентам предложили список программ и вузов, куда они могут перевестись, если аккредитацию все-таки отзовут. Среди возможных вариантов — РАНХиГС, ВШЭ, РГГУ и т. д.

По словам одной из студенток вуза, многие ее сокурсники рассматривают вариант продолжить обучение в «Шанинке». Они могут продолжить обучение на платной основе при наличии лицензии, но по окончании учебы получат диплом негосударственного образца.

В апреле Рособрнадзор запретил «Шанинке» набирать новых студентов. Это связано с тем, что учебное заведение не устранило нарушения, выявленные еще в 2024 году.