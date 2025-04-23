Рособрнадзор запретил «Шанинке» набирать новых студентов

Рособрнадзор запретил Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинке») набирать новых студентов. Меру объяснили тем, что учебное заведение не устранило нарушения, выявленные еще в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ноябре 2024 года в «Шанинке» выявили целый ряд нарушений, в том числе случаи несоблюдения требований к выполнению аккредитационных показателей и лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выдала столичному университету очередное предписание, которое необходимо выполнить до 11 июля 2025 года.

«Оценка выполнения организацией вновь выданного предписания будет проведена после истечения срока его исполнения», — добавили в Рособрнадзоре.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о поступлении в вузы без сдачи ЕГЭ для выпускников колледжей, планирующих продолжить обучение по аналогичной специальности.

