Владимир Путин подписал закон о поступлении в вузы РФ из колледжа без ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 апреля 2025 года подписал ряд важных для страны законов. Один из них позволит выпускникам российских колледжей поступать в ведущие вузы страны без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Текст соответствующего закона опубликован на официальном портале опубликования правовых актов страны .

Согласно подписанному Путиным закону, выпускники колледжей получат право поступать в вузы без ЕГЭ на аналогичные специальности. Соответствующие изменения внесены в закон «Об образовании», в законную силу они вступят с 1 сентября 2025 года.

По новому закону, если выбранное направление обучения в колледже и вузе совпадает, студенты могут поступить без ЕГЭ, проходя только вступительные испытания. В случае отличий в направлениях, ЕГЭ сдавать все-таки придется.

Целью новых правил поступления является повышение качества подготовки абитуриентов. Авторы инициативы отмечают, что предыдущая практика не гарантировала высокого уровня квалификации поступающих и не стимулировала выбора одной специальности для будущей карьеры.

Ранее Владимир Путин подписал изменения в закон об исполнении решения о воинском призыве. Теперь решение призывной комиссии будет действовать в течение года.