Путин подписал изменения в закон об исполнении решения о воинском призыве

Российский президент Владимир Путин 21 апреля подписал новый закон, согласно которому исполнение решения о призыве на срочную службу в российскую армию будет действовать в течение одного года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов страны .

Госдума приняла поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» 8 апреля 2025 года, а Совет Федерации одобрил его 16 апреля 2025 года. Президент страны Владимир Путин подписал закон 21 апреля 2025 года.

Экс-главком ВКС и первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что решения призывной комиссии останутся в силе на протяжении года. Если призывник не был отправлен в армию в текущий призывной период, его отправка произойдет в следующем, без необходимости повторного прохождения повторной медицинской комиссии.

Сенатор пояснил, что в действующей Конституции РФ граждане страны обязаны защищать Отечество и у них есть воинская обязанность, поэтому подписанные Путиным поправки ничего принципиально не поменяли, но внесли конструктивные доработки в этом вопросе. Теперь принцип призыва более совершенен в контексте возникающих организационных обстоятельств, связанных не только с призывом, но и с отсрочками от службы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что срочников не будут отправлять служить в новые регионы страны и в зону проведения специальной военной операции. Всех призывников направят в пункты постоянной дислокации.