Минобороны: срочников не будут направлять на службу в новые регионы или зону СВО

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут направлять на срочную службу в новые регионы или для участия в СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ и других воинских формирований на территории РФ», сказал Цимлянский.

В оборонном ведомстве отметили, что весенний призыв на военную службу начинается 1 апреля. Он пройдет в плановом порядке и в установленные российским законодательством сроки. Кроме того, призывная кампания не связана с проведением СВО на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весенней призывной кампании в Вооруженные силы РФ. С апреля по июль 2025 года для прохождения срочной военной службы планируется призвать 160 тыс. граждан.