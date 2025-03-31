Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весенней призывной кампании в Вооруженные силы страны, сообщает газета «Известия» .

Согласно распоряжению главы государства, в период с апреля по июль 2025 года планируется призвать 160 тыс. граждан для прохождения срочной военной службы.

Кроме того, в запас уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

Ранее депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков назвал причину, по которой российская молодежь идет служить по контракту. По его словам, все дело в чувстве патриотизма.