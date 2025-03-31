Мурзаков назвал причину, почему российская молодежь идет служить по контракту

Российская молодежь во все века проявляла свою врожденную любовь к родине, добровольно вступая в ряды вооруженных сил. На сегодняшний день ничего не изменилось. Молодое поколение по-прежнему из чувства патриотизма вступает в ряды армии, подписывая контракт с Минобороны, такое мнение высказал депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков.

По словам Мурзакова, преданность родной стране традиционно являлась основным стимулом, но нельзя отрицать наличие и прагматических соображений. Молодые люди, посвящавшие себя военной службе, рассчитывали на взаимность со стороны государства в виде социальных гарантий и возможностей для профессионального роста. Можно утверждать, что патриотический настрой естественным образом присущ русскому народу, однако служба отечеству всегда подразумевала определенный социальный контракт.

Мурзаков отметил, что поддерживает личный контакт с военными и своевременно узнает об их нуждах.

«На протяжении последних нескольких лет я постоянно общаюсь с ребятами, которые участвуют в СВО. Например, общаюсь с лобненцем, который еще в 2014 году добровольно начал сражаться с фашистами на Донбассе, еще с двумя мытищинцами — близкими родственниками, один из которых был мобилизован, а второй решил не оставлять его и ушел добровольцем. Безусловно, общаюсь с военными, которые приезжают на отдых. Я и мои товарищи стараемся помочь решить любые бытовые проблемы, которые у них возникают», — рассказал Мурзаков.

Мурзаков убежден, что президент Владимир Путин принял правильное решение, сделав ставку при формировании новой элиты в России именно на участниках СВО. Вместе с такими людьми страна сумеет реально добиться подлинного величия России и высокого уровня жизни всех граждан.

Выплаты

Среди регионов России Подмосковье выделяет самую большую разовую выплату для новых контрактников. Военнослужащие, заключившие договор с Минобороны в этом регионе, получают 2,3 миллиона рублей, причем основная часть (1,9 миллиона) поступает из областного бюджета, а дополнительные 400 тысяч предоставляет федеральный центр.

Участники специальной военной операции могут ежемесячно зарабатывать от 200 тысяч рублей. Размер денежного довольствия определяется должностными обязанностями и воинским званием. Так, сержант на позиции замкомвзвода, возглавляющий отделение в зоне СВО, получает ежемесячную выплату в размере 242 тысячи рублей.

Военнослужащие, принимающие участие в сражениях, помимо стандартного оклада имеют право на специальные денежные доплаты. Дополнительное материальное вознаграждение предусмотрено и для тех бойцов, которые были удостоены орденов и медалей за проявленное мужество.

Льготы

Государство приняло на себя обязательства по обеспечению семей участников специальной военной операции, что позволяет военнослужащим, подписавшим контракт, сосредоточиться на выполнении своих обязанностей. Всесторонняя поддержка родственников военных осуществляется администрациями регионов.

Дети бойцов получают существенные льготы в образовательной сфере: малыши зачисляются в детские сады в приоритетном порядке, школьники обеспечиваются бесплатным питанием, а для абитуриентов предусмотрены специальные квоты при поступлении в вузы. Кроме того, жены военнослужащих могут бесплатно получить психологическую помощь и пройти дополнительное обучение для повышения профессиональной квалификации.

Военные и их родные могут воспользоваться не только базовыми льготами, но и дополнительными привилегиями, включающими временное прекращение платежей по кредитам, отсутствие необходимости платить налоги на имущество, безвозмездные юридические консультации и другие значимые преимущества. В то же время система поддержки пожилых людей обеспечивает им доступ к социальной помощи с выездом специалистов по месту проживания, а также необходимое медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения государственного сектора.

Единый центр в Балашихе

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 подписать контракт с Минобороны может любой житель России, желающий присоединиться к защите страны в зоне проведения СВО.

«Я много общался с ребятами, которые прошли через Балашихинский центр, и все они остались довольны, так как все необходимое находится в одном месте: от юриста до возможности пройти спецподготовку», — подчеркнул Мурзаков.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.