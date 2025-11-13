сегодня в 08:56

Валерий Меладзе потратил почти 500 тыс рублей на лечение в клиниках РФ

60-летний певец Валерий Меладзе потратил почти 500 тыс. рублей на лечение в российских клиниках, сообщает SHOT .

В перерывах между гастролями по другим странам певец проходит разные обследования в частных московских медцентрах.

Во время приезда домой в Россию певец оплатил счета в клинике в столице свыше чем на 400 тыс. рублей. В эту сумму были включены консультации, сопровождение, анализы, анестезия и другое.

Обследование артиста медики провели между концертами во время большого гастрольного тура. Певец выступил в Европе, США и государствах ближнего зарубежья.

Ранее Меладзе выступил в американском Санкт-Петербурге. Он заработал за концерт более 20 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.