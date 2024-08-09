Вагнеровца посадили на 16 лет за расстрел бойцов, которые не пошли на Москву

Baza: вагнеровца посадили на 16 лет за расстрел своих бойцов во время мятежа

Мужчина, который работал в ЧВК «Вагнер» и расстрелял бойцов за то, что те не согласились идти на Москву в июне 2023 года, осужден на 16 лет колонии, сообщает Baza .

Бойца к тюремному заключению приговорил Воронежский областной суд. При этом изначально обвинение требовало посадить 26-летнего мужчину на 19 лет.

Во время допроса осужденный признался, что 24 июня 2023 года убил двоих бойцов ЧВК «Вагнер» за нежелание участвовать в военном мятеже и идти на Москву. Тела погибших обнаружили только в июле рядом с трассой неподалеку от села Оськино в Воронежской области.

Ранее сообщалось, что ветераны ЧВК «Вагнер» уничтожают ВСУ в Курской области. Они сражаются в приграничном регионе вместе с бойцами других подразделений.