В Звездном городке отметили 63-летнюю годовщину первого полета в космос

Торжественным возложением цветов у памятника Юрия Гагарина жители и гости Звёздного городка отметили 63-летнюю годовщину по случаю первого полёта в космос, сообщили в пресс-службе округа.

12 апреля — это день, который объединяет всех жителей городка общей радостью и гордостью. Борис Валентинович Волынов — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук, единственный ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов СССР открыл мероприятие торжественным словом.

«Сегодня особенный праздник — день триумфа науки и героических усилий. Мы гордимся космонавтами, Центром подготовки космонавтов. Всем хочу пожелать счастливого пути космической удачи, как у меня, ведь в своё время она у меня была, и я остался жив», — сказал Борис Валентинович.

Глава Звёздного городка Евгений Баришевский, сотрудники Центра подготовки космонавтов и гости праздника торжественно возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.

