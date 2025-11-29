В Жуковском стартовал проект по развитию настольного тенниса в школах

В школе № 10 состоялось спортивно-просветительское мероприятие «Теннисные встречи», которое было организовано в рамках масштабного просветительского проекта «Развитие настольного тенниса в школах», направленного на популяризацию этого вида спорта среди подрастающего поколения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Учащиеся получили комплексные знания об истории и особенностях настольного и большого тенниса. Также они узнали о сходствах и принципиальных различиях между этими спортивными дисциплинами.

Практическая часть включила в себя разбор и отработку ряда базовых упражнений, необходимых для освоения техники игры. Кроме того, школьники узнали много интересных фактов о настольном теннисе, который по праву считается одним из наиболее гармоничных и массовых игровых видов спорта в мире.

Провел «Теннисные встречи» председатель клуба «Развитие настольного тенниса в Жуковском» Александр Тепляшин, который выступил в роли ведущего и наставника для учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.