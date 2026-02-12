В Жуковском обсудили оформление удостоверений ветерана боевых действий

12 февраля в ассоциации ветеранов СВО Жуковского прошла встреча по вопросам оформления удостоверений ветерана боевых действий для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ассоциации ветеранов СВО Жуковского 12 февраля состоялась рабочая встреча руководителя местного отделения Дениса Козлова и координатора по сопровождению и получению удостоверений ветерана боевых действий по Московской области Александра Павлова.

Поводом для совещания стали обращения бойцов, которые столкнулись с трудностями при оформлении удостоверений. Участники встречи подробно рассмотрели действующие процедуры и требования к комплекту документов. По итогам обсуждения удалось прояснить все спорные и проблемные вопросы.

В Ассоциации отметили, что оперативное оформление льгот и статусов для ветеранов остается приоритетом. Ветераны боевых действий Жуковского, испытывающие сложности с получением удостоверения, могут обратиться за помощью в муниципальное отделение ассоциации по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.