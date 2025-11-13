В здании школы № 1 Королева завершили демонтажные работы
Фото - © Минстрой МО
На Октябрьской улице в Королеве продолжается капитальный ремонт здания школы № 1. На стройплощадке завершены демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы за счет средств бюджета.
На сегодня общая готовность объекта составляет 15%: завершен демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей. Подрядчик ведет монтаж каркаса под облицовку стен, устройство перегородок, выполняет монтаж системы отопления.
В здании первой школы 1986 года постройки строители заменят все инженерные сети, дверные блоки, проведут внутреннюю отделку помещений, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Его общая площадь более 5,7 тыс. кв. м.
Обновленная школа откроется для учеников осенью 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.
«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.