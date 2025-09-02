В здании гимназии № 3 города Ивантеевки прошла торжественная линейка

сегодня в 18:06

Во всех 24 общеобразовательных учреждениях округа Пушкинский прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава муниципалитета Максим Красноцветов принял участие в торжественной линейке в гимназии № 3 города Ивантеевки. Вместе с другими представителями администрации он поздравил школьников с началом учебного года.

В этом году гимназия № 3 встретила учеников после масштабного капитального ремонта. После официальной части глава округа лично оценил результаты работ, осмотрев обновленные учебные классы и столовую.

Педагогический коллектив гимназии высоко оценил проведенные работы. По их словам, теперь учреждение полностью соответствует современным требованиям к образовательным учреждениям. Новое оборудование, включая интерактивные доски, и комфортные условия для учебы и работы учителей открывают широкие перспективы для улучшения качества образования.

«Мы стремимся создавать наилучшие условия для развития наших детей, ведь образование — это основа их будущего. Желаю всем ученикам успешного старта, вдохновения и новых достижений в этом учебном году», — пожелал Максим Красноцветов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.