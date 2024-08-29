Традиции выращивания и приготовления огурцов исторически сильно были развиты в Луховицах. Но на самом деле солили их, конечно же, и в Зарайске. Да не просто так, а по особому рецепту! Исторический способ приготовления раскрыли сотрудники Туристско-информационного центра г. о. Зарайск, сообщили в местной администрации.

Оказывается, в дореволюционные времена в Зарайске был необычный способ засолки огурцов — их солили в бочках прямо в реке Осетр.

Засолку проводили в конце лета. Бочки для этого дела брались дубовые. Огурцы в них закладывались или насыпью, или аккуратными рядами. Солью и специями их просыпали на дне бочки, в середине и наверху.

Далее тару закрывали крышкой и скатывали в реку, где она наполнялась водой. Когда бочка начинала тонуть, ее ставили на постоянное место на реке и герметизировали шпунтом после полного заполнения. А спустя месяц соленые огурчики были готовы к употреблению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.