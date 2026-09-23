Воробьев: в Подмосковье начались пробные топки перед отопительным сезоном

В Московской области начались пробные топки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем канале в МАКС , что это финальная проверка системы перед стартом отопительного сезона.

По словам Воробьева, специалисты смотрят, как работают котельные и теплосети, проверяют давление, температуру и автоматику — все, от чего зависит стабильная подача тепла в дома и социальные объекты.

К зиме в Подмосковье подготовили около 3 тысяч котельных и порядка 11 тысяч километров тепловых сетей. За лето были проведены гидравлические испытания и ремонтные работы, обновлено оборудование. В настоящее время специалисты еще раз проверяют всю систему уже в рабочих условиях.

Губернатор Подмосковья отметил, что для бесперебойного водоснабжения к зимнему периоду подготовлено 2,1 тысячи водозаборных сооружений, 17,1 тысячи километров сетей холодного водоснабжения, 672 очистных сооружения и 14,6 тысячи километров сетей водоотведения. Также проверили более 300 резервных дизель-генераторов, которые при необходимости смогут обеспечить объекты электричеством.

Отдельное внимание было уделено готовности к возможным нештатным ситуациям. В округах подготовлено почти 2,5 тысячи единиц коммунальной и аварийной техники. Формируется необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой.

Проверяется и каждый многоквартирный дом. Специалисты промывают и испытывают системы отопления, проверяют подвалы, чердаки, входные группы и общедомовые приборы учета.

С 1 сентября готовность дома к зиме подтверждается специальным паспортом. Всего уже осмотрели более 47 тысяч домов — это 98 процентов от плана.

«Главная задача сейчас — еще до наступления холодов выявить все слабые места и устранить их, чтобы отопительный сезон прошел стабильно», — сообщил Воробьев.

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