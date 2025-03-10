В Зарайске проведут ремонт учреждений культуры и спорта в 2025 году

В рамках работы учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью, в 2025 году запланированы масштабные ремонты, направленные на создание комфортных условий для жителей и гостей Зарайска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель комитета Надежда Максимова сообщила, что по каждому объекту разработаны дорожные карты с планами-графиками и видами работ. В этом году продолжатся ремонтные работы в Доме культуры, где обновят полы, а также в сквере ДК им. В. Н. Леонова планируется установка памятника участникам СВО.

Кроме того, ряд объектов будет отремонтирован за счет средств бюджета Московской области. В частности, начнутся реставрационные работы в здании музыкального отделения детской школы искусств им. А. С. Голубкиной, а на стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием и новые универсальные спортивные площадки.

Важным шагом станет преобразование Центральной библиотеки Зарайской ЦБС в модельную библиотеку, где будет создано современное пространство для комфортного пребывания посетителей.

«Наши клубы и Дома культуры — это центры притяжения для жителей и гостей округа. Мы понимаем, как важно создавать комфортные условия для всех участников клубных формирований, спортивных секций и творческих коллективов», — отметила Надежда Максимова.

Работы по ремонту и модернизации учреждений культуры и спорта начнутся в ближайшее время, и жители Зарайска смогут оценить обновления уже в этом году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.