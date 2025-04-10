В Зарайске прошла интеллектуальная игра ко Дню космонавтики

В преддверии Дня Космонавтики команда местного отделения «Молодой Гвардии» провела интеллектуальную игру, которая состоялась в рамках реализации проекта «Успех V Единстве поколений». Мероприятие прошло в Зарайске и собрало студентов средних специальных учебных заведений, а также представителей молодежных организаций, включая «Молодую Гвардию» и молодежный парламент. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Квиз был направлен на проверку знаний участников о космосе, истории космонавтики и достижениях России в этой области. Участники продемонстрировали свои знания и активно участвовали в обсуждении тем, связанных с космическими исследованиями и значением Дня Космонавтики для страны.

«Основной задачей мероприятия было сплотить ребят из ССУЗов и представителей активной молодежи округа. На мой взгляд, цель достигнута с максимальным качеством. Ребята приятно, а главное, полезно провели свое время, вспомнили важные достижения родной страны и познакомились друг с другом», — сказал лидер Зарайских молодогвардейцев Иван Марков.

Такое мероприятие способствует не только развитию интеллектуальных навыков молодежи, но и укреплению связей между различными образовательными учреждениями и молодежными организациями. Важно, что подобные инициативы помогают формировать активную гражданскую позицию и интерес к достижениям отечественной науки и техники.

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