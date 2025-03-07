В Зарайске проходят бесплатные занятия творчеством для инвалидов и пожилых людей

В преддверии весенних праздников в Центральной библиотеке города Зарайска состоялся творческий мастер-класс для представительниц старшего поколения и членов Зарайской местной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Мероприятие организовала руководитель Инна Ефремова, которая отметила важность таких инициатив для социальной реабилитации и активного участия людей с ограниченными возможностями в жизни общества. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники мастер-класса познакомились с техникой создания объемных панно из шпатлевки. Занятия проводятся на бесплатной основе благодаря поддержке местных предпринимателей.

«Нормализация эмоционального фона через творчество помогает справляться с напряжением, тревогой и скованностью, проявлять индивидуальность и не чувствовать себя одиноким», — подчеркнула Ефремова.

Она также добавила, что развитие мелкой моторики и приобретение новых навыков положительно сказываются на работе мозга и могут служить профилактикой различных заболеваний, таких как артроз и болезнь Альцгеймера.

«Самое главное, что объединение пожилых людей и инвалидов для совместного творчества и общения помогает преодолеть одиночество, » — отметила она.

Такое взаимодействие не только способствует развитию творческих способностей участников, но и создает атмосферу поддержки и взаимопомощи. Для получения дополнительной информации о подобных занятиях можно обратиться по адресу: ул. Советская, д. 77, пом. 101 или по телефону: 8(916)477-97-29.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.