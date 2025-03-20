В заповеднике «Кузьминки-Люблино» в июне пройдет фестиваль «Карта мира — Россия»

В столичном музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» в июне пройдет фестиваль «Карта мира — Россия», в котором могут поучаствовать артисты и творческие люди. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 25 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Фонда социальных и культурных программ «Сокол».

Итоги форума «Карта мира», состоявшегося 12 февраля в культурном центре ГлавУпДК при МИД России, результаты жеребьевки первых 12 субъектов РФ на марафон размещены на сайте фонда.

Мероприятия фестиваля «Карта мира — Россия» в Московской области пройдут в период с 12 по 22 июня.

Площадкой фестиваля «Карта мира — Россия» 12 июня станет Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» (официальный сайт).

Принять участие в фестивале приглашают артистов, творческие коллективы, все заинтересованные лица и организации. Заявки на участие принимаются до 25 апреля на электронную почту: fest@sokolrus.com.

Всемирное движение «Карта мира», с целями которого ознакомлены главы всех государств и правительств еще в 2017 году, дало начало хорошей традиции, когда лидеры и представители ведущих передовых компаний, руководители органов государственной власти РФ, партнеры и участники, представители иностранных государств, поддерживающие

модель многополярного мира, основанного на принципах взаимоуважения и справедливости, собираются на единой площадке ради общих интересов для дальнейшего развития будущих поколений, укрепления международных связей, культурного и делового сотрудничества в позитивном ключе.