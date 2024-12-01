В Забайкалье спортзал назовут в честь ракеты «Орешник»

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал блестящей идею местных активистов назвать спортзал в населенном пункте Атамановка Читинского района в честь новейшей отечественной баллистической ракеты «Орешник», сообщает «Инфо 24» .

«Молодцы, блестящая мысль. Такой, хороший русский, забайкальский юмор, я полностью поддерживаю. Всем атамановцам, особенно молодежи, которая сейчас идет заниматься, огромный привет. „Орешником“ называйте», — заявил Осипов во время ежегодного «Прямого разговора с губернатором».

Ранее глава многодетной семьи из Набережных Челнов Владимир Сухов опроверг информацию СМИ о том, что он с супругой собирается назвать дочь в честь ракетного комплекса «Орешник».

По словам жителя Татарстана, при выборе имени он последует совету президента России Владимира Путина