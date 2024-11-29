Семья Суховых опровергла слухи о желании назвать детей в честь «Орешника»

Глава семьи из Набережных Челнов Владимир Сухов опроверг слухи в СМИ о том, что они собираются назвать детей в честь ракетного комплекса «Орешник», сообщает NEWS.ru.

«С нижайшим поклоном прошу прощения за мою глупость и незнание о том, что ответ корреспонденту будет опубликован. Мой ответ, естественно, рассудительный, с патриотическим настроением, был исключительно в иносказательной форме», — сказал Сухов.

По его словам, журналисты сразу нескольких изданий неправильно его поняли: семья Суховых не против ни Орешника, ни Орешницы, ни даже Спутника, но он лучше последует совету Владимира Путина и обратиться за помощью в выборе имен к дедушкам и бабушкам.

Ранее юрист из Луганска Максим Гончарук направил в Роспатент заявку о регистрации в России товарного знака водки «Орешник». Он пока не знает, что будет на этикетке, но отметил, что «время покажет».