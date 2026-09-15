В Воскресенске школьники познакомились с профессиями в ДК «Юбилейный»

Учащиеся МОУ «СОШ „Вектор“ совершили импровизированное путешествие в мир профессий на познавательной игровой программе „Путешествие в страну профессий“. В ДК „Юбилейный“ школьники познакомились с популярными специальностями и узнали, какие навыки необходимы представителям разных сфер.

На станции «Строители» ребята возводили башни из пластиковых стаканчиков. Задание показало, что современному строителю нужны не только сила, но и математическая точность, логика и умение работать в команде.

На станции «Повара» участники накручивали «макароны» на вилки, угадывали рецепты десертов, собирали «яблочные» пазлы и танцевали в игре «Печем торт». На площадке «Парикмахеры» школьники плели косы из лент и завязывали банты, знакомясь с навыками, необходимыми в индустрии красоты. Программа завершилась общей фотосессией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.