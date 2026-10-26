В Воскресенске провели открытую военно-спортивную игру

Команды школ и военно-патриотического клуба приняли участие в открытой военно-спортивной игре 24 октября в спорткомплексе «Федино» в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В открытой военно-спортивной игре участвовали команды школы № 3, гимназии № 1, Воскресенской кадетской школы и военно-патриотического клуба «Сова» из Химок. Соревнования прошли 24 октября на базе спорткомплекса «Федино».

Участники прошли испытания по кроссу и метанию ножей, тактическому перемещению, альпинистской подготовке, стрельбе из винтовки, радиационной и химической защите, а также общей физической подготовке. Итоги подводили в старшей и младшей группах.

Все участники получили награды и подарки. День завершился традиционным солдатским обедом — горячей кашей и чаем со сладостями.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.