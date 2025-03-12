В Воскресенске провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей

В молодежном центре «Олимпиец» Воскресенска прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В роли опытных наставников выступили «серебряные» волонтеры «Добро-центра» Гимназии № 1 — люди, посвятившие немало времени этому важному и благородному делу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие началось с подробного объяснения процесса плетения. Ребята внимательно слушали и наблюдали за действиями волонтеров. Процесс оказался сложнее, чем казалось на первый взгляд. Сначала необходимо было правильно натянуть основу на специальный каркас — это оказалось достаточно трудоемким этапом, требующим точности и аккуратности. Далее следовала нарезка лент — необходимо было соблюдать точность размеров, чтобы плетение шло гладко и не образовывались неровности.

Сердцем мастер-класса стало обучение технике плетения маскировочной сети. «Серебряные» волонтеры показали два основных метода: закручивание и привязывание лент к основе. Закручивание требовало ловкости рук и определенного навыка, чтобы лента определенным образом прилегала к основе и не распускалась. Привязывание, в свою очередь, требовало аккуратности и терпения, чтобы каждый узелок был надежным и прочным.

Вместе с опытными волонтерами юные участники сплели часть небольшой маскировочной сети. Когда сеть будет полностью закончена, она будет передана бойцам, находящимся на передовой, где такие маскировочные сети крайне необходимы для обеспечения безопасности и успешного выполнения боевых задач. Потребность в них сейчас очень высока, и каждая сплетенная сеть приближает победу и возвращение наших солдат домой. Стоит отметить, что материалы и оборудование для изготовления сетей были предоставлены ПБЦ «Вектор», что еще раз подчеркивает общую солидарность и поддержку важного дела.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.