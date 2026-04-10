В Воскресенске провели автопробег ко Дню космонавтики

Тематический автопробег прошел 10 апреля в Воскресенске в преддверии Дня космонавтики. В акции приняли участие депутаты, молодогвардейцы и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут автопробега пролег от Дворца культуры «Химик» до улицы Быковского, названной в честь летчика-космонавта СССР Валерия Быковского. Символичный путь напомнил участникам о достижениях отечественной космонавтики и героях, чьи имена вписаны в историю страны.

В завершение акции жители возложили цветы к памятнику в сквере 75-летия Победы. Таким образом участники почтили подвиг поколений, прославивших страну своими достижениями, мужеством и служением Родине.

«День космонавтики — это праздник, который объединяет поколения и вызывает чувство особой гордости за страну. Сегодняшним автопробегом мы отдаем дань уважения подвигу советских и российских космонавтов и напоминаем молодежи о важности интереса к науке и открытиям», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Сергей Слепов.

Автомобили участников украсили тематической символикой и флагами, создав праздничную атмосферу на улицах города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.