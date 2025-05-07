В Воскресенске продолжается ремонт гимназии

сегодня в 21:02

В городском округе Воскресенск активно ведётся модернизация учреждений образования. Заместитель министра строительного комплекса Московской области Вячеслав Бетин проконтролировал ход капитального ремонта в МОУ «Москворецкая гимназия» (здание по улице Ломоносова, 100), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы реализуем большую программу капитального ремонта в Московской области. Цель сегодняшнего визита — посмотреть ход работ, оценить возможность их завершения досрочно. Для нас важно, чтобы 1 сентября дети встретили в комфортных и обновленных кабинетах», — отметил заместитель министра.

В гимназии обучается 866 школьников. На данный момент учебный процесс организован в двух структурных подразделениях в две смены.

Общая строительная готовность объекта — 41%. Здесь уже завершили кровельные работы, выполняется отделка фасада, монтаж радиаторов отопления. Завершить ремонт планируют к началу учебного года.