В Воскресенске отметили День сельского старосты
Фото - © Администрация г.о. Воскресенск
Праздник в честь сельских старост прошел 23 октября в доме культуры села Ашитково городского округа Воскресенск. Лучшим старостам вручили награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В городском округе Воскресенск насчитывается 79 сельских населенных пунктов. В 69 из них уже назначены старосты. Этот институт развивается при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Старосты участвуют в благоустройстве территорий, следят за порядком, помогают решать вопросы ЖКХ, дорог, освещения и другие задачи сельских жителей. На торжественном мероприятии в доме культуры села Ашитково отметили лучших старост и вручили им награды. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.
«Спасибо вам за отзывчивость и заботу о своей малой родине. Пусть ваши инициативы всегда находят поддержку, а односельчане отвечают вам добром и уважением», — поблагодарил старост глава округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.
«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.