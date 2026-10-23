В Воскресенске отметили День сельского старосты

В городском округе Воскресенск насчитывается 79 сельских населенных пунктов. В 69 из них уже назначены старосты. Этот институт развивается при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Старосты участвуют в благоустройстве территорий, следят за порядком, помогают решать вопросы ЖКХ, дорог, освещения и другие задачи сельских жителей. На торжественном мероприятии в доме культуры села Ашитково отметили лучших старост и вручили им награды. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

«Спасибо вам за отзывчивость и заботу о своей малой родине. Пусть ваши инициативы всегда находят поддержку, а односельчане отвечают вам добром и уважением», — поблагодарил старост глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.