В Воронежской области 14 человек госпитализировали после обеда

В Рамонском районе Воронежской области 14 человек отравились обедом в столовой, один попал в реанимацию, сообщает « Интерфакс ».

Отмечается, 14 человек госпитализировали, 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжелом стабильном состоянии с положительной динамикой.

Сейчас проводятся лабораторные исследования, взяты пробы продуктов. Причина отравления устанавливается.

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