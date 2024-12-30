Нарколог рассказал, как снизить риски алкогольного отравления в новогоднюю ночь

Близится главная ночь в году, когда даже те, кто не особо употребляет алкоголь в «обычной жизни», расслабляются и разрешают себе выпить. О том, как провести новогодний праздник, чтобы минимизировать алкогольные риски, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин, сообщила пресс-служба министерства.

«Есть несколько простых правил, соблюдая которые можно без вреда для здоровья провести новогоднюю ночь. Конечно, самое простое и правильное — это не пить вовсе. Но если вы все же планируете поднять фужер шампанского в новогоднюю ночь, нужно следовать нескольким правилам. Во-первых, делайте акцент на новогодних блюдах, а не на ассортименте алкоголя на столе. Во-вторых, пусть на вашем столе будет больше овощей, фруктов, легких закусок, поменьше жареного и соленого. Дело в том, что алкоголь нагружает печень, поджелудочную железу, а вкупе с жирной, жареной пищей это будет двойная нагрузка. И еще один секрет — обязательно пить чистую воду в процессе застолья», — рассказал Виталий Холдин.

Он добавил, что лучше всего продумать сценарий новогодней ночи заранее, чтобы она не превратилась в одно сплошное застолье до утра. Нужно как можно больше двигаться, выйти прогуляться, потанцевать, поиграть с детьми в подвижные игры. А если вы заранее запланируете что-то интересное на 1 и 2 января, то подсознательно будете держать себя в руках, зная о предстоящих планах.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.