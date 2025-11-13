В Волонтерском центре Подольска отгрузили более 300 кг гумпомощи для бойцов СВО

Волонтерский центр на улице Ульяновых в Подольске 11 ноября отгрузил более 300 килограмм гуманитарного груза для участников специальной военной операции на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сбор гуманитарной помощи, которая отправляется на передовую, продолжается. Груз повезет жена мобилизованного бойца с позывным Завгар Татьяна Емельянова.

«Мой муж был мобилизован в октябре 2022 года. Он служит на Купянском направлении, находится в составе подразделения, которое активно продвигается вперед. Сегодня мы забираем медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Уже в конце ноября все будет доставлено ребятам», — сказала жена мобилизованного бойца с позывным Завгар Емельянова.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества городского округа Подольск, жена мобилизованного бойца с позывным Куман Светлана Мясина не понаслышке знает о нуждах бойцов.

«Главное, чтобы наши бойцы чувствовали тепло и поддержку жителей округа. Все, что мы сегодня получили, в ближайшее время доставят моему мужу и его подразделению», — поделилась Мясина.

Помочь нашим бойцам можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, ежедневно принимает необходимые вещи для бойцов. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.