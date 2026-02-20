В Волоколамском округе провели митинг к 23 Февраля

Торжественный митинг ко Дню защитника Отечества прошел 19 февраля в поселке Сычево Волоколамского округа. Жители собрались у братской могилы советских воинов, чтобы почтить память погибших и выразить уважение современным защитникам страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось у братской могилы советских воинов. Оно началось с исполнения гимна Российской Федерации. Участники напомнили о значении праздника, который объединяет разные поколения, и почтили память павших минутой молчания.

С приветственным словом выступила заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова. Она подчеркнула, что подвиг защитников Родины навсегда останется примером мужества и верности долгу.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто своим мужеством и героизмом доказал верность Родине и до самого последнего мгновения бился за мир для нее. Настоящие защитники страны ценой своей жизни отстояли свободу для будущих поколений, для нас с вами», — сказала Елена Филатова.

В завершение митинга участники возложили венки и цветы к братской могиле воинов, погибших в оборонительных боях 1941 года на волоколамской земле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.