В Волоколамском округе провели фестиваль «ВолокБизнесФест»

Фестиваль «ВолокБизнесФест» и единый день открытых дверей прошли 18 апреля в волоколамском филиале Красногорского колледжа. Школьники, родители и педагоги познакомились с востребованными специальностями и потенциальными работодателями в рамках проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на автотрактодроме учебного заведения. Участников приветствовали заместитель главы Волоколамского муниципального округа Елена Филатова и директор филиала колледжа Наталья Вязовская.

О своей работе рассказали представители ОМВД, «Мособлпожспаса», станции скорой помощи, а также компаний «Тиэйч-Рус Милк Фуд», «ПРОФИ ТИ», «СТРОНГ ТЕХНИК» и других организаций. Школьники приняли участие в мастер-классах и узнали о возможностях трудоустройства и карьерного роста.

Гостям представили военно-патриотический клуб, студенческий театр, добровольную пожарную команду и медиацентр. Преподаватели провели занятия по дизайну, поварскому делу, пожарной безопасности и индустрии красоты. Сотрудники приемной комиссии проконсультировали будущих абитуриентов по вопросам поступления.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.