В Волоколамском округе класс БАС встретился с экспертом «ЛизаАлерт»

В Волоколамской гимназии № 1 прошла встреча учеников класса беспилотных авиасистем с руководителем направления БАС поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгением Герасимовым. Волонтер поделился опытом работы с современными дронами и рассказал о правовых аспектах их применения.

Класс беспилотных авиационных систем работает в гимназии уже полтора года и остается единственным в Волоколамском округе. Перед его открытием педагоги прошли специальную подготовку, а затем начали обучать школьников новому направлению. За это время у учеников появились первые достижения, в том числе победа в олимпиаде по пилотированию.

На встрече Евгений Герасимов рассказал о возможностях современных беспилотников, особенностях их эксплуатации и управления. Отдельное внимание он уделил требованиям законодательства, регулирующего использование дронов. Информация оказалась полезной как для учеников, так и для преподавателей.

Эксперт высоко оценил оснащение класса и выразил готовность поддерживать его развитие, делиться профессиональным опытом и консультировать по практическим вопросам.

Преподаватель Захар Николаев отметил, что сотрудничество с практикующим специалистом позволит направлению развиваться и укреплять позиции. По его словам, интерес учеников к беспилотным технологиям растет, а материальная база класса продолжает пополняться.

