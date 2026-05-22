Мерзлякова предложила бесплатно учить русскому детей мигрантов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила сделать бесплатным обучение русскому языку для детей мигрантов и раскритиковала идею послаблений на экзаменах, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В эфире программы «Акцент» омбудсмен выступила против инициативы депутата Сергея Павленко разрешить мигрантам присутствовать на школьных экзаменах по русскому языку.

«Это усугубление проблемы, мы должны принимать экзамены одинаково у всех, независимо от того, мигрант это или нет. Я большой сторонник того, чтобы русский язык появлялся снова в том объеме, в котором он был в нашем мире», — сказала Татьяна Мерзлякова.

Она подчеркнула, что снижение требований приведет к ухудшению уровня владения языком. При этом омбудсмен поддержала идею бесплатного обучения детей мигрантов русскому языку — сейчас курсы оплачивают родители.

«Я сторонник того, чтобы мы преподавали детям бесплатно русский язык. Мы очень напористо сами сужаем возможности распространения русского языка в тех странах, где он всегда был едва ли не главным, ну пусть вторым после национального. Сегодня мы не должны так сильно отказываться от распространения русского языка», — заявила она.

По данным омбудсмена, из 1475 детей, прошедших тестирование в школах региона в прошлом году, экзамен сдали только 780. Мерзлякова также отметила, что часть молодежи в странах СНГ выбирает обучение на английском языке.

«Самое страшное, что при сохранении, например, в Узбекистане школ с русским языком, молодежь вдруг захотела идти в школу со специализацией на английском языке. Потому что потом поедут учится, начиная от Японии и заканчивая Парижем. Поэтому мы не должны сами себе усугублять ситуацию», — пояснила она.

Омбудсмен добавила, что уже бесплатно занимается с узбекским школьником.

«Я взяла одного мальчика узбекского себе подшефного. Благодаря ему я сама еще раз повторила всю Агнию Барто, мы с ним учимся говорить по-русски», — рассказала Татьяна Мерзлякова.

