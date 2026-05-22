Екатерина Волкова призналась, что не общается со старшей дочерью

Актриса Екатерина Волкова заявила, что не видит внуков из-за конфликта в семье

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что не поддерживает отношения со старшей дочерью и не видит внуков. Об этом она рассказала на Забайкальском международном кинофестивале, пишет kp.ru .

В Чите открылся XIII Забайкальский международный кинофестиваль. Среди гостей — 52-летняя Екатерина Волкова. Актриса отметила, что уже во второй раз приезжает на фестиваль.

«Очень рада, что я вновь на этой прекрасной земле, с прекрасными людьми. Всегда теплый прием и очень положительные ощущения», — поделилась Екатерина Волкова.

Она рассказала, что лето у нее расписано из-за гастролей и съемок. Параллельно она помогает 17-летней дочери Александре готовиться к ЕГЭ. Девушка выбрала литературу и планирует поступать в ГИТИС, ВГИК, Школу-студию МХАТ или Московскую школу кино на продюсерский факультет.

«Актрисой она категорически быть не хочет. Она говорит: „Я хочу зарабатывать деньги“», — сообщила артистка.

При этом со старшей дочерью Валерией от первого брака актриса сейчас не общается и не видит внуков — четырехлетнего сына и девятимесячную дочь.

«Пока никаких отношений. В смысле того, что пока мы на расстоянии, к сожалению… Она счастлива, и я решила отпустить ситуацию. И надеюсь, что пройдет время, и она придет ко мне», — рассказала Екатерина Волкова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.