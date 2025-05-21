В Волоколамске прошел слет школьных лесничеств

В городском парке культуры и отдыха Волоколамска прошел межрайонный слет школьных лесничеств. В нем приняли участие дети из Волоколамского округа, округов Шаховская и Лотошино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребят приветствовали депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, глава Волоколамского округа Наталья Козлова, директор Волоколамского филиала «Мособллеса» Сергей Шиман и председатель Московской областной организации профсоюза работников лесных отраслей Ирина Герман.

«Сегодняшний слет стал полезным для каждого из участников. Ребята смогли обменяться знаниями, подружиться не только с природой, но и друг с другом», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Юные лесничие показали свои знания и умения в области лесоводства, ботаники и зоологии. Ребята представили свои команды в творческом конкурсе, потом выполняли задания на участках по номинациям «Основы таксации леса», «Лесная ботаника» и «Лесная биология».

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место — школьное лесничество «Лесные чародеи» (Волоколамский м. о. — Спасская СОШ);

2 место — школьное лесничество «Лесной родник» (Шаховская гимназия, филиал «Бухоловская СОШ»);

3 место — школьное лесничество «Боровичок» (Микулинская гимназия).

Дипломом за участие отметили школьное лесничество «Хранители леса» (Лотошино — Дорская СОШ).

После окончания соревнований юннатов ждал обед на полевой кухне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос – как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», – сказал Воробьев.