В Вологде торжественно открыли памятник Иосифу Сталину

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«Мы воспринимаем историю во всей ее многогранности, цветущей многосложности, во всем ее величии, славе и трагизме, не отказываясь ни от одного периода», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что с предложением установить монумент Иосифу Виссарионовичу выступило региональное отделение КПРФ.

Филимонов добавил, что Сталин являлся выдающимся государственным деятелем, чьи заслуги перед Родиной невозможно переоценить. Его имя должно быть увековечено в памяти потомков.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение американского лидера Джо Байдена помиловать своего сына Хантера напомнив, что в годы Великой Отечественной войны Сталин отказался обменивать своего сына на немецкого фельдмаршала Паулюса.