В Вологде торжественно открыли памятник Иосифу Сталину
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Около музея «Вологодская ссылка» состоялось торжественное открытие памятника руководителю СССР Иосифу Сталину, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Мы воспринимаем историю во всей ее многогранности, цветущей многосложности, во всем ее величии, славе и трагизме, не отказываясь ни от одного периода», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что с предложением установить монумент Иосифу Виссарионовичу выступило региональное отделение КПРФ.
Филимонов добавил, что Сталин являлся выдающимся государственным деятелем, чьи заслуги перед Родиной невозможно переоценить. Его имя должно быть увековечено в памяти потомков.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение американского лидера Джо Байдена помиловать своего сына Хантера напомнив, что в годы Великой Отечественной войны Сталин отказался обменивать своего сына на немецкого фельдмаршала Паулюса.