Путин на вопрос о помиловании Хантера Байдена привел примеры Грозного и Сталина

«На счет того, что Байден помиловал своего сына, хоть обещал этого не делать, это очень тонкая вещь. В истории нашей страны есть и другие примеры. Всем хорошо известна картина „Иван Грозный и сын его Иван“. Мы все знаем, легенда это или нет, то, что произошло с сыном Петра I Алексеем. Или со Сталиным, не легенда была», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Глава государства напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Сталин отказался обменивать своего сына на немецкого фельдмаршала Паулюса.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.