В вольер к кондорам подкинули острую приманку-воблер в Московском зоопарке

17 апреля неизвестные подкинули воблер (приманку с крючками для ловли рыбы) к андским кондорам в Московском зоопарке. Его гендиректор Светлана Акулова в своем Telegram-канале назвала поступок возмутительным.

«Как же так? Что в голове у людей, кто такое может делать? Зачем?» — задалась она вопросами.

Воблер имитирует раненую или убегающую рыбку. Приманка используется для привлечения хищника.

На опубликованном фото у воблера несколько острых крючков.

Ранее в Новой Москве нашли частный зоопарк. В нем в ужасных условиях содержались бурые медведи, африканские львы и леопард.

