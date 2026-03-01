Москвич в «зверских» условиях содержал львов, медведей и леопарда

сегодня в 20:17

В Новом Москве из частного зоопарка изъяли экзотических зверей

В Новой Москве обнаружили частный зоопарк, в котором владелец содержал африканских львов, бурых медведей и леопарда в ненадлежащих условиях, сообщает пресс-службы межрайонной природоохранной прокуратуры столицы.

Зоопарк располагался на участке в СНТ «Круиз» недалеко от деревни Дудкино. Животные, включая хищников, защищенных международной конвенцией СИТЕС, находились в маленьких вольерах без необходимого ухода и ветеринарной поддержки.

По данным ведомства, условия содержания животных вызывали серьезные опасения. Специалисты из департамента и Московского зоопарка изъяли часть животных, а остальных передали на ответственное хранение.

На владельца зоопарка заведено административное дело за причинение вреда животным. Если ветеринары подтвердят факты жестокого обращения, ему может грозить уголовная ответственность.

