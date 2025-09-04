В Видном представлены результаты деятельности Государственной ветеринарной службы

В детской школе искусств министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных совместно с главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым поздравили ветеринарных специалистов Подмосковья с их профессиональным праздником. В рамках торжественного мероприятия были отмечены заслуги лучших специалистов отрасли и подведены итоги работы государственной ветеринарной службы Московской области по ключевым направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В структуру Госветслужбы входят 85 ветеринарных клиник, где работают около 1,4 тысячи квалифицированных специалистов. Только с начала текущего года было проведено вакцинирование более 3,1 миллиона голов крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также свыше 168,4 миллиона птиц. Особое внимание уделяется работе с владельцами домашних животных, активно продвигается культура ответственного содержания: в текущем году от опасных заболеваний привито 357,8 тысячи питомцев, с 2023 года в соответствующем Реестре зарегистрировано порядка 41 тысячи домашних животных. Мы активно внедряем цифровые технологии в нашу работу — в настоящее время функционируют 6 электронных сервисов, 2 государственные услуги, а также запущен голосовой помощник „Вита“. Кроме того, ведется работа по подготовке кадрового резерва: в прошлом году на базе Госветслужбы Подмосковья прошли практику 275 студентов, а 25 молодых специалистов были приняты на работу в нашу структуру», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

После выступления Сергей Двойных вручил благодарственное письмо от губернатора Московской области заместителю начальника Территориального ветеринарного управления № 1 Юрию Семешкину за добросовестный труд и высокий профессионализм в сфере ветеринарии. Специалисты Территориальных управлений № 2 и № 5 были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Также на сцене детской школы искусств с профессиональным праздником ветеринаров поздравил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

«Именно ветеринары стоят на защите здоровья не только домашних, но и сельскохозяйственных животных, обеспечивая продовольственную безопасность и благополучие жителей. Благодаря их компетентности и опыту удается предотвращать распространение опасных заболеваний, поддерживать благоприятную эпизоотическую обстановку и улучшать качество жизни наших четвероногих друзей. Только за первое полугодие 2025 года специалисты ветеринарной станции Ленинского округа провели свыше 29 тысяч исследований, более 17,6 тысячи из которых были направлены на выявление особо опасных болезней, взято более 2700 проб пищевой продукции и кормов для животных, для точной и своевременной диагностики проведено более 11 000 исследований крови и более 1000 исследований биологических материалов. В рамках борьбы с бешенством ветеринары ежегодно проводят выездные вакцинации, защищая домашних питомцев от смертельной опасности. За восемь месяцев текущего года в рамках этой жизненно важной работы было привито 13 300 животных», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

После торжественной части мероприятие продолжилось развернутым докладом об итогах работы в сфере ветеринарии. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков представил результаты работы государственной ветеринарной службы Московской области по ключевым направлениям деятельности. О результатах контрольно-надзорной деятельности доложил начальник управления государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Николай Муравьев. Итогами лечебной работы региональных государственных бюджетных учреждений ветеринарии поделилась руководитель Территориального управления № 2 Елена Туровникова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.