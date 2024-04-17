В Тверской области озеро Селигер может выйти из берегов и затопить подвалы

В Тверской области продолжает повышаться уровень воды в озере Селигер, из-за чего в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с возможным подтоплением зданий на берегу водоема, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В период с 16 по 22 апреля в регионе ожидают половодье. Есть вероятность, что Селигер выйдет из берегов и затопит подвальные помещения и строения в прибрежной зоне.

Также «желтый» уровень опасности объявлен в Рязанской, Тамбовской и Липецкой областях из-за сильного ветра. Местами его порывы будут достигать от 15 до 20 м/с. В отдельных районах Рязанской области ветер достигнет скорости 22 м/с.

«Желтый» уровень погодной опасности — это потенциальная угроза для населения. В такую погоду лучше не покидать жилье без особой необходимости.

Ранее жителей Московской области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за ветра. Порывистый ветер будет бушевать в регионе до вечера 17 апреля.