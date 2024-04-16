«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за ветра
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В Московской области и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, он будет действовать с 9 часов до 21 часа 17 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.
Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях Центрального федерального округа.
17 апреля в регионе прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с. Ночью температура составит плюс 5 — плюс 7 градусов, днем будет плюс 13 — плюс 15. Местами пройдет небольшой дождь.