В Тучковской библиотеке прошел мастер-класс «Будьте здоровы!»

Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что означает слово «врач», историю медицины. Юные читатели вспомнили врачебные специальности, активно отгадывая загадки. А затем приступили к изготовлению книжной закладки с героями сказки «Мойдодыр».

Завершилась встреча дружным просмотром мультфильма «Доктор Айболит».

Библиотекарь пожелала ребятам здоровья, призвала ценить и уважать нелёгкий труд врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.