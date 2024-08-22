Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

Дети с интересом узнали об истории и значении российского флага, а затем, с помощью клея, ножниц и цветной бумаги, они сделали свои собственные патриотические флажки. Мастер-класс стал не только познавательным, но и увлекательным, помогая детям развивать мелкую моторику и творческие способности.

«Важно, чтобы дети с ранних лет знали и гордились своей страной, ее историей и символами, — поделилась Ирина Десятова, — этот мастер-класс — прекрасный способ привить юным гражданам любовь к России, ведь флаг — это не просто ткань, а символ нашей Родины, символ ее славы и величия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.